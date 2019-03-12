ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم مجموعة جى اف اتش

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحا عدد 0.42 نقطة ليصل إلى مستوى 1406.76 نقطة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 205 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاعات، قطاع الخدمات بنسبة 4.13% مدفوعا بسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% مدفوعة بسهم مجموعة جى اف اتش المالية، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 5.42% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.82%.