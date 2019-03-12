video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم مجموعة جى اف اتش

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:28 ص
ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بسهم مجموعة جى اف اتش بورصة البحرين - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحا عدد 0.42 نقطة ليصل إلى مستوى 1406.76 نقطة.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 1.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 205 ألف دينار  بحرينى.
 
وقاد الارتفاعات، قطاع الخدمات بنسبة 4.13% مدفوعا بسهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% مدفوعة بسهم مجموعة جى اف اتش المالية، فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة 5.42% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.82%.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

البورصة

بورصة

بورصة البحرين




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة