إصابة شخصين فى مشاجرة بين عائلتين بالخصوص بسبب معاكسة السيدات

القليوبية - نيفين طه

أصيب عاملى قمامة بطلقات خرطوش فى مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الزرايب بالخصوص، بسبب معاكسة إحدى السيدات.

جرى نقل المصابين للمستشفى، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص، بلاغا من عمليات النجده بحدوث مشاجرة ومصابين بالشارع التجارى بناحية الزرايب.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، والعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلا من طرف أول "عائلة المطايعه" "مختار.ح" مبلط سيراميك و"على. م .ح" مبلط سيراميك و"خلف.ح.ا " 29 سنة عامل قمامة وطرف ثان (عائلة زيان) "صابر.ا.ز" عامل قمامة مصاب (رش خرطوش بالكتف الأيمن) و"زيان.ع. ز" عامل قمامة مصاب (رش خرطوش أسفل القدمين) و"محمد. ع " عامل بفندق.

وذلك لقيام الطرف الأول بمعاكسة إحدى السيدات من أقارب الطرف الثانى، ولدى قيام الطرف الثانى بمعاتبتهم حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب، وقيام الثانى بإحداث إصابة الرابع والخامس.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثانى سلاح نارى فرد خرطوش، 2 طلقه، وبحوزة الخامس سلاح نارى فرد خرطوش، 3 طلقه، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم .جرى تحويل المصابان لمستشفى الخصوص وتصرح لهما بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم وتعيين خدمات أمنيه (سريه – نظاميه ) لملاحظة الحالة بالمنطقة. تحرر عن ذلك المحضر رقم 8905 جنح قسم شرطة الخصوص لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.