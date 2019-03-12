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الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:39 م
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إزالة مواسير صرف مصنع بلاستيك يلقى المخلفات بمصرف الهياتم فى المحلة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:23 م
إزالة مواسير صرف مصنع بلاستيك يلقى المخلفات بمصرف الهياتم فى المحلة إزالة مواسير الصرف
الغربية – عادل ضرة
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قامت لجنة من هندسة صرف غرب المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس أحمد ذكى مدير هندسة صرف غرب المحلة، بإزالة مواسير صرف صناعى لأحد مصانع تدوير البلاستيك بقرية الهياتم، لقيام المصنع بإلقاء المخلفات على مصرف الهياتم، دون معالجة مما ترتب عليه تلوث المصرف.

كان أهالى قرية الهياتم قد تقدموا بشكاوى للواء هشام السعيد محافظ الغربية، ضد صاحب المصنع لقيامه بصرف المخلفات دون معالجة، ووجه المحافظ وكيل وزارة الرى والمهندس شاكر السعداوى مدير عام صرف الغربية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المصنع.

وتم تحرير محضر إدارى بإدارة صرف غرب المحلة، واستصدار قرار بإزالة للمواسير، وقامت حملة برئاسة المهندس أحمد زكى مدير هندسة صرف غرب المحلة بإزالة مواسير الصرف النهائى لمصنع تدوير بلاستيك والتى أضرت بالبيئة.

 

 

 


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