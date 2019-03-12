إحباط تهريب 37 ألف ريال سعودى عبر مطار القاهرة

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط أحد الركاب بميناء القاهرة الجوى، لمحاولته تهريب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، فى إطار الجهود الأمنية الأمنية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط الراكب "أنور.ع.م" مندوب مبيعات، حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول العربية، وبحوزته مبالغ مالية بينها سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال سعودى، ومائتان وخمسة ألف جنيه مصرى، وألف وسبعمائة دولار أمريكى، كانت مخبأة داخل حقائبه وذلك بالمخالفة للقانون.

بمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة بحوزته، بقصد شراء هواتف محمولة من الخارج لبيعها بالبلاد، والاستفادة من فارق السعر.