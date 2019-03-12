إحالة محاكمة ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج لمحكمة الاستئناف

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة زوجة وعشيقها وآخرين، بتهمة قتل زوج الأولى، لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر القضية.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان وأحمد رفعت النجار، وأمانة سر أشرف جابر ومحمد الغلبان.

وكشفت تحقيقات نيابة 6 أكتوبر فى القضية رقم 286 لسنة 2018 جنايات ثالث أكتوبر أن المتهمين فيها هم رضا أبو الفتوح، عامل لسوبر ماركت وهبة كريم، ربة منزل ووليد عبادى، صاحب محل تجارى - مقلة- وعصام عزيز، سائق، وسحر أبو الفتوح ربة منزل، وتبين من خلال التحقيقات أنه فى يوم 19 أكتوبر 2017 قام المتهمان الأول والثانية بقتل المجنى عليه صالح جمعة عمدا، وذلك لما نشأ بين المتهم الأول والمتهمة الثانية "زوجة المجنى عليه" من علاقة عاطفية فزين لهما الشيطان ارتكاب المعاصى واستحوذ على تفكيرهما، فبيتا النية وعقدا العزم على قتله للانفراد ببعضهما البعض فأعدا عتادهما وعدتهما من سلاح نارى وذخائر.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أطلق أعيرة نارية صوب المجنى عليه، بعدما سهلت له المتهمة الثانية الدخول للمنزل، فأحدث إصابته التى أودت بحياته.