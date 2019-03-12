video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"أمن الشرقية" يضبط تاجر مخدرات قبل ترويجه 10كيلو حشيش

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:14 م
"أمن الشرقية" يضبط تاجر مخدرات قبل ترويجه 10كيلو حشيش حشيش - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، من ضبط سيارة بداخلها 102 طربة حشيش بوزن 10 كيلو جرامات، وذلك حال مرورها بجوار قول أمنى بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

 

وتلقى اللواء إيهاب لمعى، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بتمكن قول أمنى من قوات القسم، من ضبط تاجر مُخدرات وبحوزته كمية من جوهر "الحشيش" المُخدر.

 

وتم ضبط المتهم حال مروره بسيارته بجوار قول أمنى بدائرة القسم، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 102 طربة "حشيش" بوزن 10 كيلو جرام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس المتهم بالتعدى جنسيا على طفل الشرقية وقتله داخل حديقة موالح

الشرقية

اخبار الشرقية

العاشر من رمضان

حشيش

تاجر مخدرات

قول أمني




لا تفوتك
إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة