"أمن الشرقية" يضبط تاجر مخدرات قبل ترويجه 10كيلو حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، من ضبط سيارة بداخلها 102 طربة حشيش بوزن 10 كيلو جرامات، وذلك حال مرورها بجوار قول أمنى بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

وتلقى اللواء إيهاب لمعى، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، إخطارًا من اللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا من العميد أشرف الدمرداش، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بتمكن قول أمنى من قوات القسم، من ضبط تاجر مُخدرات وبحوزته كمية من جوهر "الحشيش" المُخدر.

وتم ضبط المتهم حال مروره بسيارته بجوار قول أمنى بدائرة القسم، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 102 طربة "حشيش" بوزن 10 كيلو جرام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.