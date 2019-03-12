أكاديمية الأزهر لتأهيل الأئمة والوعاظ تبدأ اختبارات دورة "المفتى المعاصر"

وأضاف "فؤاد" أن "دورة إعداد المفتى المعاصر" تستهدف صقل مهارات الوعاظ ، وإكسابهم الخبرات والأساليب العصرية التى ترفع من مستواهم العلمى، وتساعدهم على مواجهة القضايا الفكرية والفقهية والعقدية، وترشدهم إلى كيفية التعامل مع الوسائل الحديثة والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

ولفت عبد المنعم فؤاد إلى أن الأكاديمية تتعامل مع القضايا التى يتم إثارتها بين الحين والآخر، أو التى يفرضها الواقع والتطور، بحيث يستطيع المتدرب إيصال المعلومة إلى السائل، بما يبين سماحة الإسلام وفق المنهج الأزهرى.

جدير بالذكر، أن أجندة عمل الأكاديمية فى الفترة الحالية تشمل عقد دورات تدريبية للأئمة والوعاظ من خمسة عشر دولة من آسيا وأوروبا وأمريكا، وغيرها من الدول التى تسعى لترسيخ الخطاب الأزهرى لديها، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار والتعايش المجتمعى، ويحد من الفكر المتطرف بين مواطنيها.

يأتى إنشاء أكاديمية الأزهر للتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، فى إطار حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطبب، شيخ الأزهر، علي تجديد الخطاب الديني، وبناء عقول قادرة على التعامل مع فقه الواقع واستيعاب إشكاليّاته، وتقديم حلول شرعية لمشاكل الأفراد والمجتمعات والتعامل مع النصوص الشرعية، وتوسيع مدارك الأئمة والوعاظ والخريجين بمختلف المعارف والعلوم.

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، إن الأكاديمية بدأت إجراء المقابلات للوعاظ والأئمة وباحثى الفتوى المتقدمين للالتحاق بالدورة الأولى بالأكاديمية، والتى تعقد تحت عنوان "إعداد المفتى المعاصر"، وتستمر المقابلات حتى 18 مارس الجارى.