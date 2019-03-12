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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-3-2019 فى مصر

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:14 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-3-2019 فى مصر ذهب _ أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مارس، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى سوق الصاغة المصري 628.5 جنيه حتى الآن.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار الذهب 21 سجل 628.5 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 سجل 718.75 جنيه للجرام.

عيار الذهب 18 سجل 538.70 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5028 جنيها للجرام.

أوقية الذهب 1296 دولارا.

ويقدم "اليوم السابع" خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.


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