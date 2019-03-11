وكيل صحة المنيا :خروج التلاميذ من المستشفيات بعد التأكد من عدم وجود تسمم

المنيا- فريق المحافظات

قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تحويل الحالات التي أدعت التسمم الغذائي بمدرسة شيبة بأبوقرقاص إلى مستشفى المنيا العام، ومستشفى الفكرية المركزي بأبوقرقاص، وكذلك مستشفى ملوي العام، لتلقى العلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة.

وأكدت رجب، عدم صحة ما تردد حول تعرض عدد من التلاميذ بمدرسة شيبة الشرقية بأبوقرقاص لحالة تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة بسكويت خلال اليوم الدراسي .

وأضافت، أن جميع الحالات مستقرة حاليا، حيث تم توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات البالغ عددها 38 حالة، وتبين عدم وجود تسمم غذائي، وتم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة، وتم خروجهم جميعا من المستشفيات، عدا حالة واحدة بمستشفى ابوقراقاص وحالتها مستقرة .

من جانبه، كلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وكيل وزارة الصحة، بفحص العينات من البسكويت في حينه، وتبين من الفحص انها سليمة ومطابقة مع ما جاء بالمواصفة القياسية رقم 5117 لسنة 2008، ومطابقتها للقرار رقم 204 لسنة 2015 وثبوت سلامتها وصالحيتها للاستخدام .

وناشد محمد محمود عزب وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، مواقع التواصل بضرورة تحري الدقة في كل مايتم نشره وعدم إثارة حالة من القلق والبلبلة في القرية.