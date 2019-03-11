وزير دفاع روسيا: لم نكن قادرين قبل 6 أعوام على المشاركة فى عمليات بمناطق بعيدة

موسكو (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إن القوات المسلحة الروسية قبل 6 أعوام لم تكن قادرة على المشاركة فى عمليات عسكرية فى المناطق البعيدة جغرافيا عن روسيا بسبب نقص الأسلحة الضرورية والكوادر المدربة".

وأضاف شويجو - خلال الجلسة الموسعة للجنة الدفاع بمجلس الدوما، اليوم الاثنين - : "لا يمكن الحديث عن أى عمليات للقوات المسلحة فى المناطق البعيدة فى عام 2012، فلم يكن هناك أى أحد مدربا على القتال وأنشطة التدريب العملى نفذت بوتيرة منخفضة للغاية".

وأوضح أنه جراء حل المديرية العامة للتدريب القتالى فى ذلك الوقت، فُقدت القيادة الموحدة لعملية التدريب القتالى للقوات المسلحة.

وأعلن أن الجيش الروسى تسلَم أكثر من 1100 صاروخ مجنح خلال 6 سنوات..مشيرا إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها بحلول عام 2019 سمحت بزيادة عدد حاملات الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة براً وبحراً وجواً أكثر من 12 مرة، والصواريخ المجنحة عالية الدقة بأكثر من 30 مرة.

يُذكر أن القوات المسلحة الروسية تشارك منذ 2015 فى العمليات العسكرية فى سوريا.

وكان وزير الدفاع الروسى قد أعلن فى ديسمبر الماضى أن الجيش الروسى بلغ فى عام 2018 مستوى غير مسبوق من حيث تجهيزه بالمعدات والأسلحة الحديثة بحصوله على أكثر من 1500 نموذج من الأسلحة و80 ألف قطعة من المعدات، مؤكدا أن مؤشر تحديث الجيش الروسى بلغ 61.5 %.