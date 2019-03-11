وزير النقل الجديد يصل مكتبه بالوزارة بعد حلفه اليمين الدستورية

وصل منذ قليل، الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد إلى مقر وزارة النقل بمدينة نصر بعد حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الإثنين.

وكان فى استقبال وزير النقل الجديد قيادات الوزارة، ودخل فى اجتماع مغلق مع مدير مكتبه، فيما تشهد الوزارة حالة ترقب مع وصول الوزير الجديد.