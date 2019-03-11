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وزير النقل الجديد يصل مكتبه بالوزارة بعد حلفه اليمين الدستورية

الإثنين، 11 مارس 2019 04:16 م
وزير النقل الجديد يصل مكتبه بالوزارة بعد حلفه اليمين الدستورية الفريق كامل الوزير وزير النقل الجديد أثناء حلف اليمين
كتب رضا حبيشى
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وصل منذ قليل، الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد إلى مقر وزارة النقل بمدينة نصر بعد حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الإثنين.
 
وكان فى استقبال وزير النقل الجديد قيادات الوزارة، ودخل فى اجتماع مغلق مع مدير مكتبه، فيما تشهد الوزارة حالة ترقب مع وصول الوزير الجديد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد أداء حلف اليمين للفريق كامل الوزير، وزيراً للنقل، واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث وجه الرئيس خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع، وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وقد شدد الرئيس على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام فى هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

بالتوفيق ان شاء الله لسياده الفريق كامل الوزيرى

😎..هيكله مرفق السكك الحديديه.... مطلب قومى للحد من الخساير التى تقظر بالمليارات...حيث يوجد عشرات الالاف من المديرين والمستشارين بالمرفق..ليس لعم لزمه

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