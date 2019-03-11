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وزير الكهرباء: "الفريق كامل الوزير أحسن واحد يستطيع النهوض بالسكة الحديد"

الإثنين، 11 مارس 2019 02:03 م
وزير الكهرباء: "الفريق كامل الوزير أحسن واحد يستطيع النهوض بالسكة الحديد" الفريق كامل الوزير وزير النقل
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أنه تم الانتهاء من تسليم وزارة النقل للوزير الجديد الفريق كامل الوزير، مشددًا أن تولى مهام وزارة النقل فى الظروف الطارئة هو نظام عمل داخل مجلس الوزراء حيث أن هناك بديل لكل وزير فى الظروف الطارئة.

 

وأضاف شاكر، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة النقل من أهم الوزارات التى تعطيها القيادة السياسية حاليًا اهتماما بالغا ليتم تطوير الخدمة بها، لافتًا إلى أن الفريق كامل الوزير لديه رؤية وقدرة على النهوض بأى قطاع مهما كان قائلًا: "الفريق كامل الوزير أحسن واحد يستطيع النهوض بالسكة الحديد فى مصر".


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الطاقة المتجددة

كامل الوزير

محمد شاكر

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