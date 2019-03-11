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الإثنين، 11 مارس 2019 04:25 م
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وزير الخارجية الهندى يبحث مع نظيره الأمريكى فى واشنطن التوتر مع باكستان

الإثنين، 11 مارس 2019 03:16 م
وزير الخارجية الهندى يبحث مع نظيره الأمريكى فى واشنطن التوتر مع باكستان بومبيو
واشنطن ـ نيودلهى (أ ش أ)
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وصل وزير الخارجية الهندى فيجاى جوخالى إلى واشنطن، للقاء نظيره الأمريكى مايك بومبيو، وإجراء مشاورات ثنائية وحوار حول الأمن الاستراتيجى مع مسئولين أمريكيين آخرين.

وقال مسؤولون- فى تصريحات نقلتها صحيفة (إيكونوميك تايمز) الهندية على موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين، إن جوخالى سوف يلتقى مسؤولين أمريكيين رفيعى المستوى اليوم، لتبادل وجهات النظر بشأن قضايا السياسة الخارجية الرئيسية وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالأمن، وذلك وسط ما تشهده الهند وباكستان من توترات على خلفية حادث بولواما بإقليم كشمير المُتنازع عليه بينهما.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أنه على الرغم من تحديد موعد زيارة جوخالى للولايات المتحد قبل وقوع حادث بولواما، إلا أن لقاء جوخالى بومبيو ومسئولين آخرين، خلال الزيارة الممتدة لثلاثة أيام، تعد مهمة نظرا لتصاعد التوتر بين الهند وباكستان.

يذكر أن وتيرة التوتر تصاعدت بين نيودلهى وإسلام آباد عقب شن القوات الجوية الهندية ضربة جوية داخل الأراضى الباكستانية/ الثلاثاء/ الماضى، فيما قال مسئولون باكستانيون إن القوات الجوية الباكستانية شنت بدورها غارات جوية الأربعاء الماضى عبر خط المراقبة الحدودى بين البلدين.

 


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