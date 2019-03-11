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وزير التموين: طرح أرز مستورد عالى الجودة بسعر 9 جنيهات للكيلو أبريل المقبل

الإثنين، 11 مارس 2019 05:46 م
وزير التموين: طرح أرز مستورد عالى الجودة بسعر 9 جنيهات للكيلو أبريل المقبل على المصيلحى خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد
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أعلن الدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توافر الأرز بمنافذ الوزارة  من بداية شهر إبريل المُقبل بسعر 9 جنيهات للكيلو، مؤكدا أنه سيكون أرز مستورد بأعلى درجة من التميز وفقا لمعامل التغذية .

وأضاف المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، "الحمد لله، الآن ولولا السياسة التى انتهجناها وسط أزمة مفتعلة كان من الممكن أن تتسبب فى أزمة أرز، مشيرا الى أنه حتى هذه اللحظة يوجد 47 ألف طن أرزعلى أرض مصر،وهندخل شهر رمضان عندنا أرز ينافس المعروض محليا، ولأول مرة تشكيل لجنة لتسويق الأرز مثل القمح تماما لتوحيد الرؤى فى هذا الموضوع وتحديد سعر عاددل للأرز المصرى".

وأوضح وزيرالتموين والتجارة الداخلية ، أن العام الماضى تم استغلال نقص المساحة فى المبالغة وبدأت المضاربة على الشعير وليس الأرز الأبيض.

 

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (1)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (2)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (3)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (4)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (5)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (6)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (7)
 

 

اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية (8)
 

 


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