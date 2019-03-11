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وزير الأوقاف من البرلمان: هدم أى مسجد أثرى جريمة تخالف القانون

الإثنين، 11 مارس 2019 02:26 م
وزير الأوقاف من البرلمان: هدم أى مسجد أثرى جريمة تخالف القانون الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب محمود حسين
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قال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا يجوز قانونا هدم المساجد الأثرية لأنها ثروة قومية، مؤكدا أن هدمها جريمة ضد القانون.

 

وأضاف وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم، للتعرف على خطة وزارتى الأوقاف والآثار لتطوير المساجد الأثارية، أن هدم المسجد الأثرى جريمة ضد القانون، ولا أحد يجرؤ على اتخاذ هذا القرار، ولا يجوز التصرف فى المسجد الأثرى، قائلا: "عشان نغير مروحة لازم بوجود لجنة مشتركة من الأوقاف والآثار".

 

ووجه وزير الأوقاف، الشكر للجنة الشئون الدينية والنواب على جهود اللجنة ودعمهم للوزارة الذى يعتبره دعم لانطلاقتهم فى تحقيق الأهداف، قائلا: "ندرك جيدا أن هذه اللجنة اسمها الشئون الدينية والأوقاف وليست الشئون الإسلامية والأوقاف، وكما هى معنية بالمساجد فهى معنية بالكنائس، والاهتمام بالكنائس لا يقل عن الاهتمام بالمساجد، ولكن هناك لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء لتقنين الكنائس وتبذل جهود غير مسبوقة، ولعل افتتاح الرئيس لمسجد الفتاح العليم والكارتدارئية فى العاصمة الإدارية فى يوم واحد أكبر رسالة على أننا لا نفرق بين دور العبادة مسجد أو كنيسة".

 

 وتابع جمعة: "بالأمس كانت القوات المسلحة تحتفل بيوم الشهيد، وكلام أسرة الشهيد إسلام وأسرة الشهيد أبنوب، الاثنين أخصلوا للبلد والاثنين قدموا روحهم فداء للبلد والحساب عند ربنا يوم القيامة، كل يحاسب على ما قدمه وعقيدته، الأسرة المسلمة والمسيحية كل منها تقدم ابنها فداء للوطن، أحتسب ابنى عند ربنا، هذه الروح التى يجب أن يبنى عليها، محدش يضمن لا جنة ولا نار الأمر كله بيد الله، والروح الوطنية الأصيلة هى التى تبنى البلد وتدفعنا للأمام".


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