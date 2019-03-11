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وزيرة خارجية النرويج تصل القاهرة لاستعراض عدد من القضايا الإقليمية

الإثنين، 11 مارس 2019 08:45 م
وزيرة خارجية النرويج تصل القاهرة لاستعراض عدد من القضايا الإقليمية مطار القاهرة
كتب أحمد حمادة
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وصلت إلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل إينى مارى إريكسين سورايدى وزيرة خارجية النرويج فى زيارة لمصر تلتقى خلالها عدد من المسؤولين لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية.
 
يذكر أن وزيرة خارجية النرويج قد التقت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن  و استعرض الطرفان  آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية.

وأكدت الوزيرة النرويجية، دعم النرويج الكامل لتحقيق السلام، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته، وتنسيق المساعدات التي تقدمها الدول المانحة.

 
 
 
 
 
 

 


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