واشنطن بوست: مصرع أكثر من 500 شخص فى حوادث طيران خلال 2018

كتبت - ريم عبد الحميد

أضاف حادث تحطم الطائرة الإثيوبية، ضحايا جدد لقائمة تضم المئات من ضحايا حوادث الطيران ليس فى العقد الماضى ولكن فى عام واحد فقط.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإنه خلال العام الماضى، عام 2018، أسفرت حوادث الطيران عن مصرع المئات، فى تناقض واحد مع عام 2017، الذى كان أكثر الأعوام أمنا فيما يتعلق بالسفر الجوى.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى عدم وجود ضحايا فى حوادث طيران فى الرحلات التجارية خلال عام 2017 ، مما يجعله العام الأكثر أمانا على الإطلاق فى سجل السفر الجوى التجارى، حتى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كتب تغريدة فى يناير 2018 ينسب لنفسه الفضل فى أمن الطائرات، وقال فيها إنه منذ أن تولى مهام منصبه كان صارما جدا فيما يتعلق بالطيران التجارى، والخبر الجيد أنه ليس هناك أى وفيات فى عام 2017، العام الأفضل والأكثر أمانا على الإطلاق.

لكن أكثر من 500 شخص لقوا مصرعهم فى حوادث طائرات ركاب فى عام 2018. وتشير الجماعات المعنية بالسلامة الجوية إلى أن حوادث التحطم القاتلة نادرة، وتظل الرحلات التجارية واحدة من أكثر أشكال السفر أمانا.

وكانت أبرز حوادث الطائرات فى عام 2018 كالتالى:

- فبراير 2018: تحطم طائرة ركاب روسية بعد فترة وجيزة من إقلاعها من موسكو، وأسفر الحادث عن مقتل 70 شخصا.

- فبراير 2018: قتل 65 شخص فى حادث سقوط طائرة جنوب إيران.

- مارس 2018: قتل أكثر من 50 شخص فى تحطم طائرة انطلقت من داكا ببنجلاديش فى مطار عاصمة نيبال كاثماندو.

- مايو 2018: قتل أكثر من 100 شخص فى تحطم طائرة بوينج 737 بعد فترة قصيرة من إقلاعها من العاصمة الكوبية هافانا.

- أكتوبر 2018: أدى تحطم طائرة بوينج 737 ماكس بعد مغادرتها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا إلى مقتل 189 على متنها.