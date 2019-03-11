ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة ، بالإضافة إلى 20 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، أعلن فيه مغادرة 515 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29492 طن من البضائع العامة، منها 106 سيارة نقل محملة بـ 5153 طن قمح، و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 132672طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 62802 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة، 150 طن يوريا و 4800 طن فوسفات، و 2500 طن مولاس و 500 طن علف، و 3100 طن رمل .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات، 573 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 119 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2383 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 5000 طن ذرة و 700 طن مواشي، و 19100 طن قمح و 6229 طن أرز، و 1711 طن خشب و 12264 طن حديد، و 1019 طن كلوريد ايثيلين .