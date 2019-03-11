ميركل تعزى رئيس وزراء أثيوبيا فى ضحايا حادث الطائرة المنكوبة

برلين (أ ش أ)

أرسلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل برقية عزاء إلى رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا أبى أحمد على فى ضحايا حادث الطائرة المنكوبة .

وذكر بيان الحكومة الألمانية أن البرقية مفادها " عزيزى رئيس الوزراء بفزع كبير، علمت عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، والتى أودت بحياة كثير من الركاب من جنسيات مختلفة، متابعة أنه "بالأصالة عن نفسى، وبالنيابة عن الحكومة الاتحادية، أعرب عن خالص مواساتى لأسر وأقارب الضحايا، وكذلك الشعب الأثيوبى عن عميق تعاطفنا، وأسفنا، ومواساتنا " .

يذكر أن 157 شخصا لقوا مصرعهم فى تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من 35 دولة من الضحايا، وأن الضحايا مواطنون من المغرب، ومصر، وألمانيا، بالإضافة إلى موظفين فى الأمم المتحدة .