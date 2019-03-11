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مميش: تدشين شركة لتوصيل مرافق للمشروعات بمحور قناة السويس

الإثنين، 11 مارس 2019 04:05 م
مميش: تدشين شركة لتوصيل مرافق للمشروعات بمحور قناة السويس الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتب إسلام سعيد
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس، إن الهيئة ستقوم بالاعلان غدا الثلاثاء عن تدشين شركة جديدة تتولي أعمال توصيل المرافق الأساسية للمشروعات المقامة بالمحور.
 
وأشار في تصريحات له على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصرى اليابانى، أن الشركة ستضم ممثلا عن القطاع الخاص وهو مجموعة السويدي وذلك بهدف رفع الأعباء الملقاة علي عاتق الدولة لتوصيل المرافق الأساسية، منوها إلى أن مهام الشركة في المقام الأول هي توصيل المرافق لأكثر من 160 شركة مستثمرة  بالمحور خلال الفترة الوجيزة المقبلة.
 
وأكد مميش على وجود إقبال من المستثمرين على مستوى العالم للتواجد بمشروعات محور قناة السويس خلال الفترة المقبلة وهو ما تم لمسه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها لكوريا مطلع مارس الجارى، مشيرا إلى ترحيب الهيئة بمقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية ضمن المحور خلال الفترة المقبلة.
 
 
 
 
 

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مهاب مميش

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هيئة قناة السويس




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