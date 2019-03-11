مميش: افتتاح 4 أنفاق أسفل قناة السويس بتكلفة 25 مليار جنيه أبريل المقبل

كتب إسلام سعيد

قال الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إنه سيتم افتتاح الـ4 أنفاق الجديدة التي تم إنشاؤها أسفل قناة السويس القديمة بتكلفة 25 مليار جنيه خلال احتفالات عيد سيناء 25 أبريل المقبل.

وأشار في تصريحات له على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري اليابانى، إلي أن الأنفاق الجديدة تعد أحد أضخم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث ستساهم بشكل كبير في تنمية سيناء وجذب العديد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وشدد مميش على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها حلقة الوصل بين الشرق والغرب ورافد الخيروالنماء للعالم، وهو ما جعلها فى صدارة أجندة أولويات الدولة المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع تنمية منطقة القناة يعد جسراً جديداً تخطو به مصر نحو استعادة ريادتها الاقتصادية، من خلال مخطط علمى شامل يطبق مفهوم القيمة المضافة والتوزيع اللوجيستى عبر مناطق صناعية ولوجيستية وستة موانئ واعدة، تتكامل مع قناة السويس.

وشهد عام 2015 افتتاح قناة السويس الجديدة، وهى قناة موازية للقناة التاريخية التي يبلغ عمرها 149 عامًا، وتأتى القناة الجديدة والممرات فى إطار تطوير محيط القناة.

وذكر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن إدارة المنطقة في طريقها للانتهاء من تنفيذ كافة احتياجات المنطقة من البنية الأساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلاً عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكي وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر لمركز عالمى لصناعة النقل واللوجستيات، وحلقة أساسية في سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة.

وأوضح أن التنوع فى الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووضع أفضل حوافز استثمارية وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين.