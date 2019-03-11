video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 05:19 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مميش: افتتاح 4 أنفاق أسفل قناة السويس بتكلفة 25 مليار جنيه أبريل المقبل

الإثنين، 11 مارس 2019 04:33 م
مميش: افتتاح 4 أنفاق أسفل قناة السويس بتكلفة 25 مليار جنيه أبريل المقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
قال الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إنه سيتم افتتاح الـ4 أنفاق الجديدة التي تم إنشاؤها أسفل قناة السويس القديمة بتكلفة 25 مليار جنيه خلال احتفالات عيد سيناء 25 أبريل المقبل. 
 
وأشار في تصريحات له على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري اليابانى، إلي أن الأنفاق الجديدة تعد أحد أضخم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث ستساهم بشكل كبير في تنمية سيناء وجذب العديد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة. 
 
وشدد مميش على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها حلقة الوصل بين الشرق والغرب ورافد الخيروالنماء للعالم، وهو ما جعلها فى صدارة أجندة أولويات الدولة المصرية.
 
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع تنمية منطقة القناة يعد جسراً جديداً تخطو به مصر نحو استعادة ريادتها الاقتصادية، من خلال مخطط علمى شامل يطبق مفهوم القيمة المضافة والتوزيع اللوجيستى عبر مناطق صناعية ولوجيستية وستة موانئ واعدة، تتكامل مع  قناة السويس. 
 
وشهد عام 2015 افتتاح قناة السويس الجديدة، وهى قناة موازية للقناة التاريخية التي يبلغ عمرها 149 عامًا، وتأتى القناة الجديدة والممرات فى إطار تطوير محيط القناة.
 
وذكر الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري.
 
وأشار إلى أن إدارة المنطقة في طريقها للانتهاء من تنفيذ كافة احتياجات المنطقة من البنية الأساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلاً عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكي وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر لمركز عالمى لصناعة النقل واللوجستيات، وحلقة أساسية في سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة.
 
وأوضح أن التنوع فى الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووضع أفضل حوافز استثمارية وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مميش: تدشين شركة لتوصيل مرافق للمشروعات بمحور قناة السويس

هيئة قناة السويس

اخبار الاقتصاد

مهاب مميش




لا تفوتك
أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة