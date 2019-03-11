video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 12:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مفاجأة.. ضبط "فلاشة" مع المتهم بقتل أطفاله الثلاثة توثق لحظات الجريمة

الإثنين، 11 مارس 2019 11:21 ص
مفاجأة.. ضبط "فلاشة" مع المتهم بقتل أطفاله الثلاثة توثق لحظات الجريمة محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
كشفت التحريات والتحقيقات، فى واقعة قتل عامل لأطفاله الثلاثة عن مفاجأة أن المتهم، ضبط بحوزته "فلاشة" بها مقاطع فيديو توثق لحظات قتل أطفاله. 
 
وأشارت التحريات إلى أن والدة الأطفال ظهرت فى إحدى البرامج الفضائية، تستغيث وتبلغ عن جريمة قتل وقعت منذ عامين واتهمت والدهم بقتلهم، حيث تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث وتم الوصول إلى صحة الواقعة. 
 
والبداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من سيدة بمقتل أطفالها الثلاثة علي يد والدهم، وإلقاء جثثهم  في الرشاح بدائرة القسم، وأنها لم تبلغ بالواقعة التى حدثت منذ عام ونصف.
 
وكشفت التحريات أن وراء الواقعة والد الأطفال وأنه متزوج من سيدتين مقيمتين معه فى نفس الشقة، وأنهما كانتا دائمتا التشاجر، ونشبت مشادة كلامية بين الزوجتين، ما دفع الزوج للتعدى على إحداهما، وأثناء محاولة الأطفال الدفاع عن والدتهم، اعتدى عليهم ولم يتركهم إلا جثث هامدة، كما اعتدى على والدتهم بآلة حادة فى رأسها أصابها بالعمى.
 
وأضافت التحريات، أن المتهم ألقى جثث الأطفال فى الرشاح لإبعاد أى شبهة جنائية عنه، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الثانية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الداخلية المغربية تتسلم 8 مغاربة قاتلوا إلى جانب تنظيم داعش بسوريا

ضبط 29 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

المرج

حوادث المرج

أخبار الحوادث

عامل يقتل أطفاله الثلاثة بالمرج




لا تفوتك
الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة