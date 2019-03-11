مفاجأة.. ضبط "فلاشة" مع المتهم بقتل أطفاله الثلاثة توثق لحظات الجريمة

كتب كريم صبحى

كشفت التحريات والتحقيقات، فى واقعة قتل عامل لأطفاله الثلاثة عن مفاجأة أن المتهم، ضبط بحوزته "فلاشة" بها مقاطع فيديو توثق لحظات قتل أطفاله.

وأشارت التحريات إلى أن والدة الأطفال ظهرت فى إحدى البرامج الفضائية، تستغيث وتبلغ عن جريمة قتل وقعت منذ عامين واتهمت والدهم بقتلهم، حيث تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث وتم الوصول إلى صحة الواقعة.

والبداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من سيدة بمقتل أطفالها الثلاثة علي يد والدهم، وإلقاء جثثهم في الرشاح بدائرة القسم، وأنها لم تبلغ بالواقعة التى حدثت منذ عام ونصف.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة والد الأطفال وأنه متزوج من سيدتين مقيمتين معه فى نفس الشقة، وأنهما كانتا دائمتا التشاجر، ونشبت مشادة كلامية بين الزوجتين، ما دفع الزوج للتعدى على إحداهما، وأثناء محاولة الأطفال الدفاع عن والدتهم، اعتدى عليهم ولم يتركهم إلا جثث هامدة، كما اعتدى على والدتهم بآلة حادة فى رأسها أصابها بالعمى.

وأضافت التحريات، أن المتهم ألقى جثث الأطفال فى الرشاح لإبعاد أى شبهة جنائية عنه، وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الثانية.