محمد أبو العينين يدعو اليابان للاستفادة من قانون المناطق الخاصة

كتب إسلام سعيد تصوير كريم عبد العزيز

دعا محمد أبو العينين نائب رئيس الجانب المصرى، بمجلس الأعمال المصرى اليابانى، الوفد اليابانى الذى يضم نحو 50 شركة تقوم بزيارة مصر حاليا، بدراسة إنشاء منطقة صناعية يابانية على أرض مصر.

وقال خلال منتدى الأعمال المصرى اليابانى، اليوم، الاثنين، إن الشركات اليابانية بإمكانها الاستفادة من المزايا التى تتيحها مصر للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتي يكون لها قانون به من المزايا ما يفوق قانون الاستثمار .

وأوضح أبو العينين أن تلك المنطقة يمكن أن يتولاها اليابانيون من كافة الجهات سواء من الإدارة وحتى عمليات الترويج والتسويق بما يجعلهم لا يخضعون للبيروقراطية التي يواجهونها حاليا في مصر وفقا لتأكيداتهم.

وأشار إلى أن هناك أوجه التعاون عديدة ممكن أن تتم بين مصر واليابان خلال الفترة المقبلة يأتي على رأسها افريقيا والتي تعد حاليا محط أنظار العالم في ظل تمتعها بالموارد الطبيعية والبشرية والخامات الأولية التي من الممكن استغلالها وإقامة قيمة مضافة عليها والتي لن تتم إلا باستخدام تكنولوجيات عالية وهي التي يمكن أن يقدمها اليابانيون.

وأضاف أبو العينين أنه يمكن أن تتشارك مصر مع اليابان بالتعاون مع دول أفريقية أخرى للاستفادة من المزايا التي تتيحها القارة السمراء، مشيرا إلى أن أكبر العقبات التى تواجه الاستثمار والتجارة فى أفريقيا تتمثل في النقل لعدم وجود البنية التحتية التي تربط الدول الافريقية بعضها البعض.

وأشار إلى أن اليابان من الممكن أن تستثمر في ذلك القطاع بالقارة الأفريقية مثلما قامت الصين بالبدء في تنفيذ طريق الحرير من الصين حتى أوروبا مروراً بالقارة الافريقية والذي سيشمل ايضا إقامة مناطق لوجيستية ومشاريع استثمارية سوف تكون الاستفادة الأكبر للصينين منها.

ولفت أبو العينين إلى أن اليابان يمكن أن تساهم في تنفيذ طريق القاهرة كيب تاون والذى يعد مشروعا إقليميا مهما داخل القارة بما يساهم في نقل التجارة من شمال وجنوب القارة، مشيرا إلى أن الشركات اليابانية بإمكانها الاستثمار فى مصر بمجال البتروكيماويات والذي يعد قطاعا واعدا فى ظل استكشافات الغاز الأخيرة.