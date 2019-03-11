محافظ المنيا: 241.3 مليون جنيه من التخطيط لدعم 7 قطاعات بالقرى الاكثر احتياجا

المنيا- فريق المحافظات

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن وزارة التخطيط والاصلاح الاداري، خصصت مبلغ 241.3 مليون جنيه، لدعم سبع قطاعات بقرى المحافظة الاكثر احتياجا ، ضمن المرحلة الاولي لبرنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الاكثر احتياجا ، والموجهة لخمس محافظات هي سوهاج وأسيوط والمنيا وأسوان وبني سويف، بتكلفة اجمالية تصل الى نحو 1.2 مليار جنيه للمحافظات الخمس.

جاء ذلك، خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، اليوم، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري المديريات الخدمية والمراكز، للبدء في توجيه تلك المخصصات للقرى المستهدفة، وتحقيق مستوى لائق من الخدمات للمواطنين في القرى الاكثر احتياجا، حيث وجه المحافظ بالعمل على الاستفادة من كافة المخصصات للقرى المستهدفة والمشاريع العاجلة حتى يشعر المواطن بالتنمية المطلوبة .

أضاف المحافظ، أنه تم عقد اجتماع بمقر وزارة التخطيط، برئاسة دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، واللواء احمد شعراوي وزير التنمية المحلية ، حيث تناول الاجتماع برنامج استهداف الفجوات التنموية في القري الاكثر احتياجا، وذلك بناء علي خريطة الفقر التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وفقا لمسح الدخل والانفاق والاستهلاك 2017/2018 وتعداد السكان 2017 .

ولفت المحافظ، ان الاجتماع ناقش مشروعات المرحلة الأولي من البرنامج للعام المالي 2018/2019، والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 1.2 مليار جنيه في 5 محافظات، وهي سوهاج وأسيوط والمنيا وأسوان وبني سويف، والمقدر للمنيا مشروعات بـ 241 مليون، وذلك في عدة مجالات وهي الخدمات التعليمية والخدمات الصحية ومشروعات الكهرباء والإنارة، ومشروعات الطرق والرصف والخدمات البيئية، والدفاع المدني، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الري.