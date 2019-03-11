محافظ القليوبية يعلن حصر الأصول المؤجرة التابعة للمحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم الانتهاء من حصر الأصول المؤجرة التابعة للمحافظة بمدن الخانكة والقناطر الخيرية وبنها وشبين القناطر وطوخ وقليوب وكفر شكر وقها والخصوص وحى شرق شبرا الخيمة وحى غرب شبرا الخيمة ومشروع المواقف والأسواق.

وكرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، كل من الدكتور السيد سعد الدبيس مدير عام مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، والمهندس محمد عبد العزيز محمد عياد وكيل إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وسهام فكرى جرس، وفاطمة حسن على، وناهد محمد الطوخى، وهبة حمدى حجر أعضاء لجنة حصر الأصول المؤجرة بالمحافظة لجهودهم فى إعداد قاعدة بيانات مدققة ومعتمدة ببيانات أملاك الدولة المؤجرة التابعة للمحافظة وكافة الوحدات المحلية التابعة وذلك على القاعدة الإليكترونية المعدة لذلك.

وكرم المحافظ أعضاء اللجنة وإعطائهم شهادة تقدير مقدما لهم الشكر على الجهود المبذولة متمنيا لهم التوفيق وتحقيق مزيدا من النجاح لصالح العمل والمواطنين.