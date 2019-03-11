مبادرة "مشروعك" تغير حياة مدينة بالكامل وتنسف مقولة "إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه"..طهطا تحصل على المركز الأول بسوهاج والثانى على مستوى الجمهورية بــ1649 مشروعا و3551 فرصة عمل.. و40% نسبة مشاركة السيدات

سوهاج - محمود مقبول

"إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه" مثل شعبى قديم، لكن بمدينة طهطا التابعة لسوهاج تغير الحال وكسرت قاعدة هذا المثل، وتحول العديد من الشباب العاطلين إلى منتجين، وذلك عقب انطلاق مبادرة مشروعك التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية كاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن طريق إقامة مشروعات صغيرة بعد الحصول على القروض من صندوق المبادرة، والتى تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى جميع القطاعات الاقتصادية.

"اليوم السابع" انتقل إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ليتابع عن قرب كيفية وآلية العمل داخل وحدة القروض لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر "مشروعك"، وما تم تحقيقه على أرض الواقع من مشروعات تخدم الشباب وتقلل من نسب البطالة، خاصة بعد أن حصلت المبادرة بالوحدة المحلية بطهطا على المركز الأول على مستوى المحافظة والثانى على مستوى الجمهورية.

فى البداية قال عبد الحليم محمود، مدير المشروع، أن المبادرة هى الأولى على مستوى المحافظة بلا منازع والثانية على مستوى الجمهورية لما تم تقديمه من خدمات للشباب بصفة خاصة وللمواطنين بصفة عامة، مضيفا، أن نسبة القروض لإقامة المشروعات بلغت 198 مليونا و221 ألفا و253 جنيها، وبلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها 1649 مشروعا، وهذه المشروعات حققت 3551 فرصة عمل مباشرة.

وتابع "يونس"، أن هناك منافسة قوية بين الجنسين، حيث اقتحمت السيدات المشروعات وحصلت على قروض كبيرة بدأت من نصف مليون جنيه، حتى أنها وصلت فى بعض الأحيان إلى 4 ملايين جنيه وأصبحت نسبة مشاركة السيدات 40% ونسبة الشباب 60%، وهناك مشروعات موجودة تنتظر الموافقة عليها من قبل اللجان المشكلة للفحص بإجمالى 40 مشروعا تقريبا بقيمة 10 ملايين جنيه.

وأشار مدير المشروع، إلى أن من أهم المشروعات التى نفذتها السيدات ضمن المبادرة مشروعات مصانع الملابس ومشروعات تربية الثروة الحيوانية ومشروعات التجميل مثل الكوافير ومحلات التجميل، والمبادرة دائما ما تفكر فيما هو جديد.

وقال غانم عبد الرؤوف، مسئول بالمبادرة، أن جميع الإجراءات الخاصة بإقامة المشروع لدينا تأخذ من يوم إلى أسبوع تقريبا والتمويل يكون لشراء الآلات والمعدات والتجهيزات وتمويل النشاط التجارى خامات ومصروفات تشغيل وتمويل مشروعات الثروة الحيوانية وتمويل المهن الحرة ورخصة تشغيل مؤقته تصل إلى خمس سنوات وقروض قصيرة ومتوسطة الأجل شاملة فترة سماح تصل إلى عام تبدأ من ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه أو أكثر بحد أقصى 5 سنوات، وهذا يعنى أن هناك سهولة فى الإجراءات وسعر عائد تنافسى وتطبيق سعر العائد 5% بسيط متناقص لكل العملاء والذى ينطبق عليهم شروط البنك المركزى.

وتابع "عبد الرؤوف"، أن هذه المشروعات غيرت الواقع لدى الشباب بشكل كبير وحولتهم من شباب بلا عمل إلى شباب صاحب رأس مال ولديه دخل ثابت وأرباح، طبقا لدراسة الجدوى التى قام بوضعها للمشروع.

وأكد على رفاعى رئيس مركز ومدينة طهطا، أن مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر "مشروعك" والتى انطلقت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى هى خطوة جريئة لمحاربة البطالة، حيث حققت الكثير من أحلام الشباب وفتحت باب الأمل والعمل معا، وهى إضافة جديدة للقيادة السياسية حول التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد بصفة عامة وبمحافظة سوهاج بصفة خاصة، حيث أغتنم الشباب بالمحافظة الفرصة وقام بإنشاء مشروعات تخدم المجتمع من ناحية وتوفر فرص عمل من جهة أخرى.