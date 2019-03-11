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كامل الوزير فى أول يوم عمل وزيرا للنقل: لا تهاون فى عوامل سلامة الركاب

الإثنين، 11 مارس 2019 06:39 م
كامل الوزير فى أول يوم عمل وزيرا للنقل: لا تهاون فى عوامل سلامة الركاب وزي رالنقل الجديد الفريق كامل الوزير
كتب رضا حبيشى
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أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الفترة القادمة ستشهد استكمالا للمشروعات التى يتم تنفيذها حاليا فى كافة قطاعات النقل، والتى تخدم المواطن المصرى فى مجال النقل والمواصلات، وتحقيق مفهوم النقل المستدام، الذى سينعكس إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة، وأن العمل سيكون على مدار الساعة فى كافة قطاعات النقل بسواعد كل العاملين بالوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها وذلك لتحقيق طفرة كبيرة تنعكس إيجابيا على المواطن المصرى والاقتصاد القومى ليكون النقل هو قاطرة التنمية.

وأشار وزير النقل فور وصوله لمقر عمله بمقر الوزارة  بمدينة نصر بعد آدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة إلى أن السكك الحديدية مرفق حيوى هام ينقل ملايين الركاب يوميا وسيتم التركيز خلال الفترة القادمة على استكمال مشروعات تحديث وتطوير السكك الحديدية من تحديث الإشارات، وتطوير المزلقانات والمحطات والبنية التحتية وتوريد عربات جديدة للركاب والبضائع .

وأضاف الوزير أنه سيتم تنفيذ برنامج شامل لتأهيل العنصر البشرى باعتباره أحد أهم العوامل المؤثرة في نجاح المنظومة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة في كافة قطاعات هذا المرفق الحيوي وفق إستراتيجية  شعارها " لاتهاون أو تقصير في كل ما يتعلق بعوامل السلامة والأمان  للركاب ولمسير القطارات وكذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب" ليكون المواطن المصري على موعد مع سكة حديد بشكل متميز منتصف 2020 .

وأوضح  الفريق كامل الوزير أنه سيتم استكمال المشروعات الضخمة فى مجال مترو الأنفاق الذى يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى خاصة في ظل الإهتمام الكبير للحكومة المصرية بتطوير منظومة النقل الجماعي وكذلك إستكمال المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري والتي كان لها  أثر كبير في تحسن مصر في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017/2018 مقارنة بعام 2014/2015  في مجال جودة الطرق حيث تقدمت مصر من المركز    118  إلى المركز 75 بالاضافة  الى إستكمال تنفيذ خطة صيانة شبكة الطرق الحالية، واستكمال المخطط العام الشامل للموانيء البحرية، واستكمال مخططات تطويرها، إضافة إلى استكمال خطة تطوير المنافذ البرية، وإنشاء شبكة من المراكز والمناطق اللوجستية، وتعظيم الإستفادة من النقل النهري، خصوصًا فى نقل البضائع .

كما استقبل الفريق كامل الوزير وزير النقل الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق حيث أشاد الفريق كامل الوزير بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الدكتور هشام عرفات لتطوير منظومة النقل رغم التحديات الكبيرة بهذا القطاع الحيوى الكبير الذى يخدم ملايين المواطنين يوميا  .

 

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