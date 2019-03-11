قطاع الأعمال: 1.4 مليار جنيه إيرادات القابضة للنقل وصافى الربح 1.1مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

ترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعيتين العامتين العادية، وغير العادية، للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة للوزارة، بحضور مجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.

وأشار البيان الصادر عن وزارة قطاع الأعمال اليوم، الاثنين، إلى أن الجمعية العامة العادية نتائج أعمال الشركة القابضة، اعتمدت عن العام المالى 2017/2018، حيث أظهرت مؤشرات الشركة القابضة كوحدة مالية مستقلة تحقيق إجمالى إيرادات بلغت 1.462 مليار جنيه بمعدل نمو 3.4% عن العام المالى 2016/2017، فيما بلغ صافى الربح المحقق 1.125 مليار جنيه بمعدل نمو 1.7% مقارنة بالعام المالى 2016/2017.

واستعرض نبيل دويدار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - العضو المتفرغ لشؤون النقل البحرى، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة خلال العام المالى 2017/2018، وأبرز الجهود المبذولة لإعادة هيكلة الشركات التابعة من خلال تدعيم التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها، وإصلاح مسار الشركات المتعثرة سواء من النواحى المالية أو الفنية أو الإدارية، إلى جانب زيادة كفاءة الشركات الرابحة.

وشمل تقرير مجلس الإدارة الإشارة إلى المشروعات الاستثمارية الجارى تنفيذها، ومن بينها مشروع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لتعميق وتكريك رصيف 96 بميناء الدخيلة بتكلفة تبلغ 450 مليون جنيه، ومشروع تطوير محطة الحاويات الحالية لشركة بورسعيد بميناء غرب بتكلفة تصل إلى 160 مليون دولار، ومشروع تدعيم وتعميق أرصفة محطة الحاويات الحالية لشركة دمياط بتكلفة 520 مليون جنيه، فضلا عن المشروعات الاستثمارية للشركة القابضة ومنها المساهمة فى مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 65 بميناء الإسكندرية بتكلفة 450 مليون دولار، والمشاركة فى مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد بتكلفة 450 مليون دولار، ومشروع إنشاء مركز لوجسيتى بشرق بورسعيد بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار، والتقدم من خلال تحالف مع مجموعة موانئ دبى العالمية بمستندات التأهيل لمشروع تصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة تقدر بحوالى 100 مليون دولار.

كما اعتمدت الجمعية العامة حساب توزيع الأرباح المقترح من الشركة القابضة للعام المالى 2017/2018، حيث بلغ نصيب وزارة المالية 834.142 مليون جنيه بنسبة زيادة 98.6% مقارنة بالعام المالى 2016/2017.

من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة على تعيين اللواء أركان حرب صلاح الدين حلمى عبد القادر، رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، على أن يواصل القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة مهام عمله لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

وفى هذا الإطار، وجه الوزير الشكر لمجلس الإدارة السابق للشركة القابضة على الجهود المبذولة وما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، كما وجه سيادته الشكر للقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة على مجهوداته خلال فترة توليه مسؤولية إدارة الشركة.

وأشار إلى الدعوة التى طرحتها الشركة القابضة للمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة (المحلية / العالمية) المتخصصة فى مجال التخطيط الاستراتيجى وتنفيذ خطط إعادة هيكلة وتطوير أساليب العمل فى شركات النقل البحرى والبرى واللوجستيات، وذلك فى ضوء خطة عمل الوزارة من خلال شركاتها التابعة لتوفير خدمات لوجستية متكاملة للمصدرين من القطاع الخاص وتحديد مراكز ارتكاز لوجستية رئيسية فى إفريقيا وأوروبا للوصول إلى أسواق خارجية جديدة، إلى جانب إعادة هيكلة وتطوير شركات التجارة الخارجية وتحسين استغلال فروعها الخارجية.

كما كلف الوزير مجلس إدارة الشركة القابضة بوضع حلول جذرية وحاسمة بشأن شركاتها المتعثرة سواء الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة خلال ثلاثة أشهر، لوقف نزيف الخسائر المستمر منذ سنوات فى هذه الشركات.

وفى الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على نقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.







