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قضية اقتحام الحدود.. المحكمة تطلب أسماء المعفو عنهم بقرار مرسى وتؤجل لـ13 مارس

الإثنين، 11 مارس 2019 05:11 م
قضية اقتحام الحدود.. المحكمة تطلب أسماء المعفو عنهم بقرار مرسى وتؤجل لـ13 مارس المستشار محمد شيرين فهمى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 13 مارس المسائية لاستكمال فض الأحراز.

 

كما أمرت المحكمة بإفادة من وزارة الداخلية باسماء المتهمين الصادر ضدهم أحكام وأصدر المتهم محمد مرسى قرار بالعفو عنهم.

 

 
وفضت المحكمة مظروف بداخله 26 صورة تظهر عمليات السرقة والتخريب التى لحقت بسجن وادى النطرون.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.
 
وعرضت المحكمة حرز عبارة عن مظروف بيج اللون، يحمل رقم 5 مسلسل، وبداخله مظروف أخر، بداخله 26 صورة فوتوغرافية، تبين التخريب والإتلاف لأحد السجون وتخريب محتوياته، ومحتويات مستشفى ليمان 430 صحراوى، وتخريب سيارة شرطة وسيارة إطفاء، وأثار اشتعال النيران وتدمير العنابر، وهدم بعض أجزاء الجدران.
 
وفضت المحكمة مظروف بداخله حافظه جلديه بداخله رخصة قيادة باسم محى حامد، وكارنية نقابة أطباء مصر باسم محى حامد، وكارنبة صادر عن نقابة المهن الطبية، وكارنية لحزب الحرية والعدالة باسم فاطمة إبراهيم، وبطاقة رقم قومى باسم مروة سعد الزقازيق.
 
يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
 
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

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