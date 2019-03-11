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قضايا الدولة تنفذ أحكاما قضائية بإجمالى 53 مليون جنيه فى الغردقة

الإثنين، 11 مارس 2019 12:02 م
قضايا الدولة تنفذ أحكاما قضائية بإجمالى 53 مليون جنيه فى الغردقة هيئة قضايا الدولة-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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نجح قسم التنفيذ بفرع هيئة قضايا الدولة بالغردقة، فى تنفيذ أحكام قضائية خلال الفترة من شهر أغسطس 2018 حتى شهر فبراير 2019، بلغ إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها مبلغ 53 مليون و794 ألف و468 جنيه، بالإضافة لمبلغ 14 ألف و 307 دولار أمريكى.
 
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسم الهيئة، إن هذا يأتى فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستورى والقانونى فى النيابة القانونية عن الدولة المصرية، والدفاع عن الحق والمال العام
 

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