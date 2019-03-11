video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عمان: 25 مستثمرا يبدون اهتماما بأصول شركتى كهرباء

الإثنين، 11 مارس 2019 01:40 م
عمان: 25 مستثمرا يبدون اهتماما بأصول شركتى كهرباء سلطنة عمان
رويترز
إضافة تعليق
قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن سلطنة عمان تلقت 25 طلبا من مستثمرين، يبدون اهتماما بشراء حصص فى شركتى كهرباء، فى إطار خطة خصخصة تستهدف دعم خزانة الدولة.
 
تنوي مجموعة نماء، وهي شركة حكومية قابضة، بيع 70 %، فى شركة مسقط لتوزيع الكهرباء و49 % فى الشركة العمانية لنقل الكهرباء، حيث تبلغ أصول الشركتين معا 3.2 مليار دولار.
 
ووضعت عمان خططا في السنوات الأخيرة لبيع أصول مملوكة للدولة، حيث تسعى للتصدى لعجز الميزانية الذي تراكم بعد انخفاض أسعار النفط، وتوقعت السلطنة أن يبلغ العجز 2.8 مليار ريال (7.3 مليار دولار) في ميزانية 2019 بما يعادل تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
 
وفي الأسبوع الماضي، اقتفت موديز أثر وكالات تصنيف أخرى وخفضت تصنيف عمان الائتماني إلى عالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية بسبب ما قالت إنها تحديات مالية في ظل انخفاض أسعار النفط.
 
 
تملك السلطنة أكثر من 60 شركة حكومية لكن احتياطيات الطاقة وإنتاج النفط لديها أقل من جيرانها الأثرياء في الخليج مما يعرضها لضغوط مالية أشد بينما تواصل تمويل برامج للرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تحول 4.8 مليون منزل إلى استخدام الكهرباء والغاز فى التدفئة 2018

سلطنة عمان وأوزبكستان تبحثان التعاون الثنائى

سلطنة عمان

الدولة

النفط

خصخصة

كهرباء

خبر

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة