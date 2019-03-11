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عاهل الأردن يلتقى وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين لبحث علاقات البلدين

الإثنين، 11 مارس 2019 10:57 م
عاهل الأردن يلتقى وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين لبحث علاقات البلدين العاهل الأردنى ووزير الخارجية الأمريكى
كتب محمد رضا
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قام الملك عبدالله الثانى العاهل الأردنى، اليوم الاثنين، بنشاط مكثف خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة باتريك شاناهان فى واشنطن، وجرى استعراض مجالات التعاون بين الأردن والولايات المتحدة فى مختلف المجالات خصوصًا العسكرية والدفاعية.

والتقى الملك عبدالله الثانى، خلال زيارته، وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، فى اجتماع ركز على آليات تعزيز العلاقات الأردنية الأمريكية، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لقضايا وأزمات المنطقة، كما التقى نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس فى البيت الأبيض، وبحث الطرفين فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الأردن والولايات المتحدة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

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وداخليًا، كان لنائب الملك، الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، نشاطات أخرى، حيث زار مديرية شرطة محافظة العقبة، واستمع ولى العهد الأردنى إلى إيجاز حول أبرز الواجبات والخدمات المقدمة للمواطنين والسياح الزائرين للمدينة.

يذكر أن العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، توجه السبت الماضى، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى زيارة رسمية يلتقى خلالها بعدد من رؤساء وأعضاء لجان الكونجرس الأمريكى، ومسؤولين فى الإدارة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) – حينذاك - أن زيارة العاهل الأردنى تأتى عقب الانتخابات النصفية للكونجرس التى جرت فى شهر نوفمبر الماضى، فى إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وبحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصة التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

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