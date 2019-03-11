عامل يشرع فى قتل شقيق زوجته للخلاف على قائمة المنقولات الزوجية بالخانكة

القليوبية - نيفين طه

شرع عامل بقتل شقيق زوجته بسلاح أبيض "سكين" لخلافات بينهما على قائمة المنقولات الزوجية، بدائرة مركز الخانكة، تم نقل المصاب لمستشفى السلام والتحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، ببلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية أبو زعبل – دائرة المركز .

وانتقل العميد شريف إلهامى مأمور مركز شرطة الخانكة، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من:- طرف أول:- "محمود.ع" 26 سنة، عامل مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليمنى وجرح قطعى بالخد الأيمن، وتم نقله لمستشفى القصر العينى ولا يمكن استجوابه، وطرف ثان:- "محمود.ا" 27 سنة، "زوج شقيقته"، عامل، وذلك بسبب وجود خلافات عائلية بين الثانى وزوجته "شقيقة الأول" انتهت للطلاق .

وحال تواجد الأول بناحية سكن الثانى لاستلام قائمة المنقولات الزوجية الخاصة بشقيقته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثانى بالتعدى على الأول بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته المشار إليها ، وفر هارباً ، بسؤال نجل عم المصاب المدعو "أحمد . ج . م" 24 سنة، حداد أيد ما جاء بالفحص.

تمكن المقدم حازم سعد رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة تم التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5195 جنح مركز الخانكة لسنة 2019م، وتولت النيابة التحقيق.