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الإثنين، 11 مارس 2019 06:36 م
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ضبط 6 سائقين يتعاطون المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 11 مارس 2019 06:26 م
ضبط 6 سائقين يتعاطون المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

 

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

 

وهم "عبدالعزيز.ع.م"36 عاما سائق مقيم الحسينية شرقية و"محسن.س.ع"68 عام مقيم أشمون منوفية و"محمد.ع.م"36 عاما سائق مقيم طنطا غربية و"إبراهيم.ال.ا"52 عاما مقيم كفر صقر شرقية و"محمد.ح.ن"32 عاما سائق مقيم المرج القاهرة و"عبد الحليم.ف.ع"31 عاما مقيم دائرة مركز أبو صوير

 

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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