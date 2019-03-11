video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط 34 مخالفة خلال حملات على سيارات السرفيس بكوبرى ناهيا فى الجيزة

الإثنين، 11 مارس 2019 03:12 م
ضبط 34 مخالفة خلال حملات على سيارات السرفيس بكوبرى ناهيا فى الجيزة ضبط 34خالفة خلال حملات على سيارات السرفيس بكوبرى ناهيا بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
شنت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعى وحى بولاق الدكرور حملة لضبط السيارات المخالفة بمنطقة كوبرى ناهيا.
 
وقال محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة إن توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بشن حملات مفاجئة على السيارات للتأكد من التزامهم بالتعريفات المقررة وعدم استغلال المواطنين بزيادة التعريفة بالإضافة إلى التأكد من تراخيص وخطوط السير لسيارات السرفيس.
 
وأشار إلى أن الحملة التى تم تنظيمها بمنطقة ناهيا أسفرت عن ضبط 34 سيارة ميكروباص مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالمحاور والطرق الرئيسية.. صور وفيديو

الجيزة

السيرفيس

اخبار الجيزة

خطوط السرفيس




لا تفوتك
الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة