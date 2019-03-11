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ضبط نائب رئيس مدينة أولاد صقر السابق وموظفين لتزويرهم إفادة مبانى بالشرقية

الإثنين، 11 مارس 2019 02:31 م
ضبط نائب رئيس مدينة أولاد صقر السابق وموظفين لتزويرهم إفادة مبانى بالشرقية اللواء جرير مصطفى - مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على نائب مجلس مدينة أولاد صقر السابق، وموظف بالقسم الهندسى بالوحدة المحلية بقصاصين الأزهار ومشرف مبانى بمجلس مدينة أولاد صقر، فى واقعة تزوير إفادة مبانى لمواطن يستخدمها للتحايل على القانون، وتم إحالتهم لنيابة أولاد صقر، للتحقيق معهم برئاسة أحمد نعيم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات الشرقية.

 

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مباحث الأموال العامة بالشرقية، برئاسة المقدم محمد فخر، رئيس قسم الأموال العامة، بالتنسيق مع النقيب محمد حيدة، رئيس مباحث أولاد صقر، برئاسة العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، من ضبط " خ م ع م" 36 سنة مقيم دائرة مركز أولاد صقر، موظف بمجلس مدينة صان الحجر، ونائب رئيس مجلس مدينة أولاد صقر سابقا، و" ا إ " موظف بالوحدة المحلية بقصاصين الازهار ومقيم الأمير أولاد صقر، و" ن م أب إ" 55 مشرف مبانى بمجلس مدينة أولاد صقر، لقيامه بتزوير إفادة مبانى لمواطن يدعي" م ع م" وحصل من خلال هذة الإفادة على براءة من المحكمة فى أحدى قضايا المبانى، وتحرر عن الواقعة المحضر

 

وبالعرض على نيابة أولاد صقر قرر بمعرفة محمد وهدان، وكيل النيابة، طلب تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة 675 لسنة 2019 جنح أولاد صقر،


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