ضبط محام لقيامه بالنصب على طبيب أسنان بالمحله فى 316 ألف جنيه

الغربية - عادل ضرة

تمكن المقدم وليد فايد ، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بوسط الدلتا،من ضبط محام لقيامه بالنصب على طبيب أسنان ، والحصول منه على 316 الف جنيه، مدعيا قدرته على الحاق نجل الطبيب بكلية الطب العسكري

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى اخطارا المحضررقم 3108/2019 جنح مركز طنطا عن بلاغ من محمد سامى إبراهيم - 52 سنه طبيب أسنان ومقيم محلة مرحوم مركز طنطا يتهم "محمد.ع.ا" 50سنه محامى ومقيم دائرة قسم شرطة الهرم جيزة واقامه اخرى بدائرة مركز شرطة ديروط أسيوط وعنوان أخر بمدينة الغردقة بالبحر الاحمر، بالنصب والاحتيال عليه والحصول منه على مبلغ316 الف جنيه مقابل التوسط له لالحاق نجله بكلية الطب العسكرى بزعم ما لديه من علاقات ونفوذ، وعلى الفور تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامه من خلال اعداد اكمنه ثابته ومتحركه من ضبط المتهم حال استقلاله السيارة رقم 40676 ملاكى أسيوط ، بدون رخصة تسيير وبحوزته طبنجه صوت وطلقات من ذات العيار ومبلغ 655 جنيه و3 هاتف محمول وبطاقة رقم قومى ورخصة قياده وجواز سفر وجميعهم خاصين بالمتهم ،وبفحص الهواتف المحموله المضبوطه بحوزة المتهم تبين أنها محمله مقاطع فيديو وصور لعرض تماثيل وقطع فرعونيه اثرية وصور ومقاطع فيديو اباحيه ومحادثات جنسية ومحادثات متبادله بين المتهمان بشأن الواقعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعه وبحيازته للمضبوطات واستخدامه السيارة ، كوسيله لايهام ضحاياه بواجهته الاجتماعية الوهميه والايقاع بهم مستغلا انتحاله صفة لشخصيات هامه لاصباغ قناعاته لضحاياه بمقدرته على تعيينهم وزويهم بالوظائف الحكومية المختلفه مقابل مبالغ مالية والنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، وتم عرضه على النيابه العامه للتحقيق.