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ضبط أدوية مجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية بصيدلية فى مرسى علم

الإثنين، 11 مارس 2019 10:36 ص
ضبط أدوية مجهولة المصدر وأدوية منتهية الصلاحية بصيدلية فى مرسى علم الأدوية المضبوطة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، من ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والمعدة للبيع داخل إحدى الصيدليات بمدينة مرسى علم. 
 
وقامت لجنة التفتيش الصيدلى، التى ترأسها الدكتور محمود السباعى مدير الإدارة العامة للصيدلة، والتى شارك فيها كلا من الدكتور أندرو إميل، وحسين حمدى، وجرجس فخرى مفتشى إدارة الصيدلة بالمديرية، بالتوجه إلى مدينة مرسى علم، لمراقبة حركة الدواء ومتابعة سير العمل بالصيدليات والوحدات الصحية التابعة لها.
 
وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وبتعليمات مباشرة من الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بالرقابة المشددة على الصيدليات ومتابعة الحركة الدوائية بجميع المنشأت الطبية الحكومية والخاصة.
 
فقد قامت اللجنة، بتفقد عدد من الوحدات الصحية، والتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومدى صلاحيتها للنهوض بالخدمة الطبيه بالمدينة. 
 
كما تفقدت عدد من الصيدليات العامة، ورصدت بعض المخالفات، وقامت بتحرير عدد من الأدوية مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة، وأخرى منتهية الصلاحية معدة للبيع بأحد الصيدليات بالمدينة، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة للعرض على النيابة.
 
 
الادوية للمضبوطة (1)
 

 
 

الادوية للمضبوطة (4)
 

 


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