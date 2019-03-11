صور.. مشروع الاتحاد الأوربى ينظم ورشة عمل حول مشروعاته التنموية بمطروح

وتهدف الورشة إلى تعظيم التعاون بين الجهات المنفذة لمشروعات التنمية، للوصول إلى الأهداف المرجوة، ومن بينها تحسين الحالة المعيشية للمزارعين في مطروح وتحقيق الاستدامة بالإنتاج الزراعي والحيواني.

حضر الورشة رافئيل ديمترى ، ممثل الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والدكتور نعيم مصيلحي ، رئيس مركز بحوث الصحراء ، والدكتور عمر عبد المجيد ، عن منظمة سيداري، والدكتور عادل ابو النجا ، من معهد الإنتاج الحيواني، وتونى ايتيل، ممثلا لمنظمة الفاو والدكتور إسلام الفاضلي، مدير برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية بمطروح.

وأشار فليتش لونج باردي ، مدير عام التعاون الإيطالي بالقاهرة، إلى أهمية التعاون المثمر بين وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي والسكان المحليين لتنفيذ وضمان نجاح هذه المشروعات في مطروح.

واكد ماريو مارجوتا ، رئيس فريق عمل برنامج الاتحاد الأوروبي، المشترك للتنمية الريفية، على أهمية عقد هذه الورشة، لمناقشة نقاط القوة والضعف، خاصة خلال عمل التقرير التقيمي الخاص بمرور نصف مدة تنفيذ برنامج المشروعات، المعد بواسطة الاتحاد الأوروبي، لضمان التنفيذ الكامل بين جميع المشروعات في مطروح.

وأكد المهندس حسين السنينى ،وكيل وزارة الزراعة بمطروح، على أهمية دور الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي، في دعم الزراعات والتنمية الزراعية بالمحافظة وتقديم محافظة مطروح جميع سبل المساندة اللازمة، لضمان إنجاح واستمرارية المشروعات التنموية في محافظة مطروح.

وقال الدكتور إسلام الفاضلي، أثناء عرض التقرير، أن مركز بحوث الصحراء، له دور بارز في العملية التنموية على أرض محافظة مطروح، وكذلك أداء متميز يشهد له الجميع، وهو يعد مرجعا هاما في المشروعات القائمة على ارض المحافظة.

وأكد الدكتور نعيم مصلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المشروعات القائمة من خلال برنامج الاتحاد الأوربي المشترك، إضافة رقعة زراعية جيدة يتبعها فرص عمل لأبناء محافظة مطروح .وذلك من خلال تنفيذ مشروعات مثل تنمية الوديان والذي اضاف رقعة زراعية تخدم اكثر من 1200 أسرة من خلال تنمية 53 واديا وتصل المساحة المستصلحة الى مايقرب من 650 فدان داخل بطون الوديان بمحافظة مطروح

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أن المشروع قام بإنشاء عدد 100 بئر بسعة 150 متر مكعب لحصاد 15000 متر مكعب من المياه تستخدم لزراعة الري التكميلي لتلك الوديان خلال فترة الصيف مع زراعة تلك الوديان بشتلات التين والزيتون واللوز لخلق عدد كبير من فرص العمل لأبناء المحافظة .



مشروع الاتحاد الأوربي المشترك ينظم ورشة عمل حول مشروعاته التنموية بمطروح



مشروع الاتحاد الأوربي المشترك ينظم ورشة عمل حول مشروعاته التنموية بمطروح



مشروع الاتحاد الأوربي المشترك ينظم ورشة عمل حول مشروعاته التنموية بمطروح



مشروع الاتحاد الأوربي المشترك ينظم ورشة عمل حول مشروعاته التنموية بمطروح