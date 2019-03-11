صور.. مدينة الأقصر تشهد تحليق 35 رحلة بالون طائر تقل 655 سائحا أجنبيا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت سلطات الطيران المدنى، أن مطار البالون الطائر بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، شهد تحليق 35 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 655 سائح أجنبى من مختلف الجنسيات، وشهدت الرحلات إقبالا مميزا من الأفواج السياحية من مختلف جنسيات العام.

وقال مفتشو العمليات الجوية بسلطة الطيران المدنى، أن الرحلات خرجت بصورة طبيعية للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، مع إعتدال حركة الطقس فى سماء المدينة، حيث أثبتت رصدة مطار الأقصر الدولى أن حركة الرياح تناسب إنطلاق كافة الرحلات بصورة طبيعية تماماً، حيث تعتبر رحلات البالون الطائر بالأقصر، من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.



مدينة الأقصر تشهد تحليق 35 رحلة بالون طائر



مدينة الأقصر تشهد تحليق 35 رحلة بالون طائر