صور .. عودة ترامب وعائلته إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع فى فلوريدا

رويترز

عادت اسرة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الى واشنطن ،بعد اجازة نهاية الاسبوع على متن على طائرة هليكوبتر "مارين واحد" والتى قضتها الاسرة فى مزرعة مارمباغو في فلوريدا.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز للأنباء من صور يظهر جاريد كوشنير ، صهر الرئيس دونالد ترامب ، يحمل ابنه تيودور بينما كانت ابنته أرابيلا وابنه جوزيف يهرعون للانضمام إليهم لمشاهدة الرئيس دونالد ترامب والأسرة الأولى تغادر على طائرة هليكوبتر مارين واحد ، بعد نهاية الأسبوع في مزرعة مارمباغو في فلوريدا ، حيث يعودون إلى قاعدة أندروز المشتركة بولاية ميريلاند .







