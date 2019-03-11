صور.. بيع سمكة "الشمس المحيطية" بالكيلو فى البرلس بدلا من تحنيطها

تحولت سمكة الشمس المحيطية التي عثر عليها صيادون فى مياه البحر المتوسط، وتم نقلها عبر سيارة ربع نقل لمدينة البرلس، ووزنها حوالى طن ونصف مثار حديث الصيادين والأهالى، وسارع صائدوها لتقطيعها وبيعها لأحد التجار بمبلغ 30 ألف جنيه وتم تجزأتها وبيعها بالكيلو للأهالى، وتباينت أراء الأهالى والمختصين حول ما قام به الصيادون من تقطيع السمكة وبيعها.

قال مسعد محمود علي "صياد "، لـ "اليوم السابع"، إن عدد من الصيادين عثروا على سمكة كبيرة الحجم يطلق عليها سمكة "الشمس المحيطية"، وتم نقلها لمدينة البرلس على سيارة ربع نقل وكان من المفترض تحنيطها مثلما حدث مع الحوت الذى تم العثور عليه على شاطئ مصيف بلطيم عام 2008م، وتم دفنه لمدة 6 سنوات كامله بعد وضع الجير الحى عليه، وبعد استخراج الهيكل تم وضعه فى متحف بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم، كما تم نقل اثنين من السلحفاة تم العثور عليهما بمصيف بلطيم فى شهر يوليو 2018م، وتم تسليمها لمعهد علوم البحار بالإسكندرية، وقد يكون سبب بيعها عدم معرفة البعض بقيمتها أو الرغبة فى المكسب المادى.

وأكد الدكتور محمد سعد بكلية الطب البيطرى، أنه كان يجب منع الصيادين من تقطيع السمكة وبيعها، وكان يجب تحنيطها ووضعها فى متحف علوم البحار بالإسكندرية أو أحد فروعها، كما حدث مع أنواع كثيرة من الأسماك بهذا النوع والحجم وأخرها منذ 3 سنوات، عندما عثر عليها صيادون أمام سواحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وتم تحنيطها، وتعرض حاليا فى المتحف البحرى والأكورانيوم بمحطة بحوث الثروة المائية بمدينة بلطيم.

وأكد الدكتور علي سليمان، عضو نقابة علماء مصر، أنه تم تقطيع السمكة وبيعها للأهالى، مؤكدا أنه منذ معرفته باسخراج الصيادين لها حذرهم من أنها سامه، مضيفا أن موطنها المحيط الأطلسى وبرغم تحذيره تم تقطيعها وبيعها.

وأوضح الدكتور عادل محمود بمعهد البحوث، أن سمكة شمس المحيطية، تتعدد أسمائها فأحيانا تعرف بـ "مولا مولا " و"خفاقة البيض"، ووزنها يزيد عن ألف كيلو وتعيش فى المياه المعتدلة والاستوائية وموطنها المحيط الأطلسى، يميل لونها للون البنى وسمكها قد يصل لـ 15سم، وتتغذى على قناديل البحر، لحمها قد يكون ساما، وتمتاز السمكة بأن زعانفها الصدرية صغيرة ودائرية، وفمها صغير صعب الإغلاق وعيونها صغيرة وأسنانها ملتحمة يشبه المنقار، يزيد طولها عندما تمد زعانفها الظهرية والبطن، وشكلها يشبهه رأس سمكة مع ذيل وجسمها مسطح افقيا وتقتلها أكياس البلاستيك.