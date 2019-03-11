صفحة الرئيس السيسى تبرز دعوة اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين

كتب محمد رضا

أبرزت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، دعوة شينزو آبى رئيس وزراء اليابان، التى نقلها السفير اليابانى بالقاهرة، الموجهة إلى الرئيس السيسى، للمشاركة فى القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، التى تتولى اليابان رئاستها حالياً والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية خلال العام الجارى.



تدوينة صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسى

وقالت الصفحة الرسمية للرئيس السيسى، "السفير اليابانى بالقاهرة، ممثلاً عن حكومة بلاده، ينقل دعوة السيد شينزو آبى رئيس وزراء اليابان، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، التى تتولى اليابان رئاستها حالياً والمنتظر عقدها بمدينة أوساكا اليابانية".

ويذكر أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، كان قد قال، اليوم الاثنين، إن ذلك يأتى استناداً لمكانة مصر فى أفريقيا، ورئاستها للاتحاد الأفريقى، ولعرض تجربة مصر التنموية الواعدة للإصلاح الاقتصادى الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعى التنمية فى القارة الأفريقية.