شاهد بـ"أحداث كنيسة مارمينا": مسلح يرتدى خوذة أطلق النار على شقيقين.. صور

كتب إيهاب المهندس

قال شاهد الإثبات، عمر محمد، أثناء شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والتى تنظر محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة بـ" أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، إن شخصين مسلح يستقل دراجة نارية ويحمل سلاح نارى قام بإطلاق النار على شقيقين يمتلكان محل أجهزة كهربائية بمحيط الكنيسة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات عمر محمد، صاحب ورشة بحلوان، ثم قامت المحكمة بإخراج المتهم الأول فى القضية إبراهيم إسماعيل بالخروج أثناء سماع أقوال الشهود، وقال الشاهد بعد حلف اليمين، أنه شاهد شخص يستقل دراجة نارية ويرتدى خوذة وقام بإطلاق النار على المجنى عليه عاطف وشقيقه رومانى.

وأضاف الشاهد أنه لا يعلم عدد الطلقات التى أطلقها المتهم على المجنى عليه عاطف.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات عبد المنعم محمد، وقال بعد حلف اليمن، انه شاهد إطلاق النار على محل المجنى عليه عاطف وشقيقه رومانى، ورأيت شخص يقوم بإطلاق النار على المجنى عليه عاطف، وعقب قيام رومانى شقيق المجنى عليه عاطف بالهرب قام الشخص المسلح بإطلاق النار على رومانى وأصابه فى كتفه.

وأضاف الشاهد، أن المجنى عليهما سيرتهم كويسة وفى حالهم وشفناش منهم حاجة وحشة قبل كده.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارميناالعجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسب النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وكشفت التحقيقات من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما ثبت من التحقيقات سابقة استخدام السلاح الناري المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى في ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بمنطقة العياط، محافظة الجيزة.