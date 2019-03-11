"سرقة جيل".. شاهد طرق تضليل الجماعة الإرهابية للشباب.. فيديو

إعداد ـ هدى زكريا ـ تنفيذ ـ محمد مصطفى ـ تعليق صوتى ـ على الكشوطى

يقدم اليوم السابع الخطوات التى تتبعها جماعة الإخوان الإرهابية لاستقطاب وتضليل الشباب، إيمانا من قياداتها بأهميتهم والدور الذى يقدمونه، ولذلك يتم استخدامهم كفتيل يمكنهم من خلاله إشعال أى مجتمع وتفكيكه.

ويستعرض التقرير محاولات الجماعة منذ بداية تأسيسها على يد حسن البنا لإدراج الشباب منذ مراحلهم الدراسية الأولى فى صفوف الجماعة واستغلالهم فى عمليات التخريب والتدمير بعدما تنجح الأخيرة فى إجراء عمليات غسيل مخ ممنهج لهؤلاء الشباب عبر أساليب عدة، أبرزها مواقع التواصل الاجتماعى التى يتم استغلالها لبث الشائعات والأكاذيب وللأسف يتم تصديقها دون الرجوع للحقيقة الكاملة.