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دواوين الوزارات× 24 ساعة.. "التعليم" تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية

الإثنين، 11 مارس 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات× 24 ساعة.. "التعليم" تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية طارق شوقى وزير التعليم
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

غادة والى ترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع 2 كفاية

"التضامن" تبدأ اليوم صرف معاشات مارس المحولة للبنوك بقيمة 3.7 مليار جنيه

 

وزارة التموين:

نقل 3 مكاتب تموينية بالإسكندرية لمراكز شباب لحين الانتهاء من التطوير

 

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تصدر خطابا للمديريات بشأن تنظيم امتحان مارس للصف الأول الثانوى

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية بنظاميه الثلاث والخمس سنوات

 

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: إطلاق 42 قافلة طبية لتقديم الخدمة الصحية بالمجان للمواطنين

وزيرة الصحة: فحصنا 36.8 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها حتى الآن

 

وزارة الزراعة:

الزراعة تواصل حملات التفتيش على أسواق اللحوم للتأكد من سلامة المعروض

 

وزارة النقل:

السيسي يكلف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد

 

وزارة القوى العاملة:  

بروتوكول تعاون بين مشيخة الأزهر والقوى العاملة لنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب

صور.. وزير القوى العاملة يسلم 20 عقدا لمواطنين للعمل بالخارج

 

وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف: الشهداء الحقيقيون من يدافعون عن وطنهم ضد المعتدين

 

 

 

 


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