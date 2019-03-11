video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 05:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

خلال ساعات..نظر معارضة ابن الفنان عبد الله محمود على حبسه بتهمة ضرب زوجته

الإثنين، 11 مارس 2019 05:00 ص
خلال ساعات..نظر معارضة ابن الفنان عبد الله محمود على حبسه بتهمة ضرب زوجته أبن الفنان عبد الله محمود_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

تنظر محكمة جنح الدقى، اليوم الاثنين، أولى جلسات المعارضة المقدمة من الفنان أحمد عبد الله محمود على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة التعدى بالضرب على زوجته الفنانة سارة نخلة.

وكانت محكمة جنح الدقى عاقبت ابن الفنان عبد الله محمود  بالحبس3 أشهر والكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ فى اتهامه بالتعدى على زوجته الفنانة سارة نخلة.

وحررت الفنانة سارة نخلة يوم 26 أكتوبر الماضي، المحضر رقم 16125 جنح الدقى لسنة 2018 اتهمت فيه زوجها بالتعدى عليها بالضرب وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح التى عاقبته بالحبس 3 أشهر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

والدة أحمد عبد الله محمود: ابنى مش فى السجن وبيصور فيلمه "الهجام"

اخبار الحوادث

نظر معارضة

ضرب زوجته

ابن الفنان

عبد الله محمود

سارة نخلة




لا تفوتك
"انزل يا جميل ع الساحة".. نجوم الفن يغنون فى عيد ميلاد يسرا..فيديو

"انزل يا جميل ع الساحة".. نجوم الفن يغنون فى عيد ميلاد يسرا..فيديو

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة