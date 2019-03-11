خلال ساعات..نظر معارضة ابن الفنان عبد الله محمود على حبسه بتهمة ضرب زوجته

كتب أحمد الجعفرى

تنظر محكمة جنح الدقى، اليوم الاثنين، أولى جلسات المعارضة المقدمة من الفنان أحمد عبد الله محمود على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة التعدى بالضرب على زوجته الفنانة سارة نخلة.

وكانت محكمة جنح الدقى عاقبت ابن الفنان عبد الله محمود بالحبس3 أشهر والكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ فى اتهامه بالتعدى على زوجته الفنانة سارة نخلة.

وحررت الفنانة سارة نخلة يوم 26 أكتوبر الماضي، المحضر رقم 16125 جنح الدقى لسنة 2018 اتهمت فيه زوجها بالتعدى عليها بالضرب وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح التى عاقبته بالحبس 3 أشهر.