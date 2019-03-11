حبس 7 متهمين فى مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت أمنية الموجي

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس 7 متهمين 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة لكل من المتهمين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، مريم كرم، وأحمد محمد، وباسم حمدي، وأسامة السيد، وميادة محمد، وكريم نظمي، وأحمد عبد الفتاح، وسامح مجدى، وأسامة الشبراوى، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.