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حبس 3 عاطلين 7 سنوات لسرقتهم المواطنين بالإكراه فى المنوفية

الإثنين، 11 مارس 2019 10:41 ص
حبس 3 عاطلين 7 سنوات لسرقتهم المواطنين بالإكراه فى المنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد محمد السطوحى البطل رئيس الدائرة الرابعة، بحبس 3 عاطلين 7 سنوات، لسرقتهم المواطنين بالإكراه بدائرة مركز بركة السبع.
 
كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن الرائد محمد حجاج رئيس مباحث مركز بركة السبع، من ضبط كل من "محمد .ع"، و"محمود.م"، و"محمد .ا"، لقيامه بسرقة المواطنين بالإكراه.
 
وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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