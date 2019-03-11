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حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية والدعوة للتظاهر 15 يوما

الإثنين، 11 مارس 2019 12:53 م
حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية والدعوة للتظاهر 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس هارون أحمد، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف القانون وأحكامه، والدعوة والتحريض على التظاهر.
 
وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 118 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 
 
 كما أسندت النيابة إليه عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 
 

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